Derimod’un sahiplerinin miras davasında son sözü Yargıtay söyleyecek

ALİ ÇİÇEK

Beş yıl önce vefat eden deri sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Yelmen’in vefatı öncesi el değiştiren çok sayıda değerli gayrimenkul ve şirket hissesi için yeğenleri birbirine düştü. Mirasçılardan birinin başvurusu üzerine açılan davada, istinaf mahkemesi tapu devirlerinin hileli olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Yargıtay kararı bozdu, istinaf direndi. Son söz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun.

Sanayici Hasan Yelmen bundan beş yıl önce 91 yaşındayken vefat etti. Çocuğu bulunmayan Yelmen’den geriye yasal mirasçısı olarak yeğenleri kaldı.

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Mahkeme, Yelmen’in beş mirasçısı olduğunu belirledi. Yelmen’in mirası 12 paya bölündü. Yelmen’in mirasçıları arasında Derimod Ayakkabı’nın sahibi Ümit Zaim, oğlu Mehmet Ali Zaim, ablası Zerrin Zaim, kuzenleri Ayşe Canan Beşkurt ve Ahmet Sinan Beşkurt kaldı.

Ayşe Canan Beşkurt, amcasına ait gayrimenkuller ve şirket hisselerinin hileli bir biçimde kuzenlerine geçirildiğini öne sürdü. Beşkurt, değeri 16-17 milyon lirayı bulan köşk, daire ve arsalara ati tapular için iptal kararı verilmesini ve kendi payına düşen hisselerin, adına kaydedilmesi için dava açtı.

Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya benzer ikinci bir dava da Derimod Konfeksiyon AŞ, Derimod Deri AŞ ve Has Deri AŞ’nin hisselerine ilişkin ticaret mahkemesinde açıldı.

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Parası ödenerek alındı

Tapu iptallerine ilişkin açılan davada, tapu devirlerinin hileli olduğu, mal kaçırma amaçlı yapıldığı öne sürüldü. Dava dilekçesinde, söz konusu gayrimenkullerin Ümit Zaim, Mehmet Ali Zaim ve Zerrin Zaim adına kaydedildiği belirtildi. Dava dilekçesinde, tapu devri yapılan isimlerden Mehmet Ali Zaim’in üniversite öğrencisi olduğu dönemde milyonlarca liralık gayrimenkulü satın almasının imkânsız olduğu savunuldu.

Devrin yapıldığı dönemde Yelmen’in 90 yaşında olduğu kaydedilerek anılan gayrimenkulleri satmaya da ihtiyacının olmadığı vurgulandı. Davalılar adına yapılan savunmalarda ise devri yapılan gayrimenkullerin bedellerinin Hasan Yelmen’e ödendiği, açılan davanın da reddine karar verilmesi istendi.

Asliye mahkemesinin kararını istinaf bozdu, yargıtay da istinafı bozdu

Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, tapu iptali talep edilen davanın reddine karar verdi. Bu karar üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, tapu devirleri için ‘mal kaçırma amaçlı yapıldığı sabit’ denildi. Daire, yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına, tapu devirlerinin de iptaline karar verdi.

Dairenin bu kararını taraflar Yargıtay’a taşıdı. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararı üzerine dosyaya yeniden bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, daha önce verdiği kararda direndi. Daire, verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti.

Direnme kararı sonrası son sözü ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek. Şirket hisselerine ilişkin Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın bir sonraki duruşması 25 Aralık’ta yapılacak.