Derik kaymakamına suikast davası: Sekiz sanık yeniden yargılanacak

Mardin’de Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davayı görüşen istinaf mahkemesi, beraat eden sekiz sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kaymakam Safitürk (Fotoğraf: DHA)

Kaymakam Safitürk, 11 Kasım 2016 günü saat 12.15 sıralarında kaymakamlık binasında PKK’nın bombalı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Reklam

Saldırı sonrası açılan davada tutuklu sanık özel kalem müdürü Şerif Mesutoğlu’na iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, diğer sanıkları da çeşitli hapis cezalarına çarptırırken sekiz kişi beraat etmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, kararı cumhuriyet savcılığı, taraf ve sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Mahkeme yerel mahkemenin dört sanığa verdiği cezayı uygun buldu. Beraat eden sekiz sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmedildi. Diğer beraatler hukuka uygun bulundu.