Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti

Bursa’da, maden araması yapan firmada çalışan Hurşit Kurşun, toprak kayması sonucu düştüğü derede hayatını kaybetti.
Olay, İnegöl’ün kırsal Tüfekçikonak Mahalesi’nde yasşandı. Sabah saatlerinde maden araması yapan işçilerden Hurşit Kurşun, toprak kayması sonucu dereye düştü.
Hızlı akan derede sürüklenen Hurşit Kurşun’u gören işçiler, yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Dere kenarında yürüyen mahalle muhtarı Şahamettin Aykul, su içersindeki dallara takılmış cesedi görerek durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.
İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.