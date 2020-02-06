Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Üç parçaya ayrılan uçağın altında kalan yedi kişi ise kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Enkaz altında başka yolcu olup olmadığı araştırılıyor.