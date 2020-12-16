Dere yatağına beton döken işletmeye 265 bin lira ceza

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dere yatağına beton döktüğü belirlenen işletmeye 265 bin 497 lira ceza verildi.
AA’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Kirazlıyayla Mahallesi yakınından geçen Sarıyer Deresi’nin kollarından birinin yatağına beton dökülerek kurutulduğuna ilişkin şikayet üzerine bölgede denetim yapıldı.
Gerekli tedbirleri almayan işletmeye ‘Çevre Kanunu’na muhalefet’ suçundan idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, alanda oluşan tahribatın giderilmesi için şirkete tebligat yapıldı.