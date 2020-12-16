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Yaramazlara biraz batar!

Dere yatağına beton döken işletmeye 265 bin lira ceza

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dere yatağına beton döktüğü belirlenen işletmeye 265 bin 497 lira ceza verildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Kirazlıyayla Mahallesi yakınından geçen Sarıyer Deresi’nin kollarından birinin yatağına beton dökülerek kurutulduğuna ilişkin şikayet üzerine bölgede denetim yapıldı.

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Gerekli tedbirleri almayan işletmeye ‘Çevre Kanunu’na muhalefet’ suçundan idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, alanda oluşan tahribatın giderilmesi için şirkete tebligat yapıldı.

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