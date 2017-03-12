Derbinin ilk yarısına ‘parantez açan’ Obradovic: Bazı oyuncularım sanki burada değildi, bu beni çok yaralıyor 

Basketbol Süper Ligi 21’nci haftasında oynanan derbide Galatasaray’ı 79-75 mağlup eden Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını galibiyet nedeniyle kutlarken 13 sayı geride kapattıkları ilk yarıya ayrı bir parantez açtı.

‘Anlamaları gereken bir şey var’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın ilk yarıda agresif bir oyun sergilediğine dikkat çeken Obradovic, şunları söyledi: “Topu dolaştırmanın bir yolunu buldular ve maçın içinde kaldılar. Çok rahat sayı buldular. İkili oyunları savunamadık. İkinci yarı öncesinde soyunma odasında konuştuk. Sanki bazı oyuncularım burada değildi. Bu beni çok yaralıyor. Anlamaları gereken bir şey var. Her maçı oynamaları gerektiğini anlamaları lazım. Hele Galatasaray gibi özel bir maçı oynamaları gerektiğini anlamaları lazım. Atmosfer harikaydı. Biz bunu istiyoruz zaten. Bu atmosfer için çalışıyor, basketboldan para kazanıyoruz.”

‘Bu sahada oynamak kolay değil’

İkinci yarıda takımının pozitif bir reaksiyon gösterdiğini belirten Sırp koç, şunları söyledi: “Bir ara fark 15 sayıya çıktı ama hem savunmada hem hücumda çok çok daha iyi oynadık. Topu paylaştık, çok agresiftik. Bu sayede kazandık. Çok pozitif şeyler vardı ikinci yarıda. Yorgunluklarından dolayı küçük hatalar da oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü 13 sayıdan geri geldik ve maçı kazandık. Bu sahada oynamak hiçbir zaman kolay değil. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu.”