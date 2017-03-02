Derbinin faturası: ‘FETÖ’ tezahüratına 260 bin lira ceza 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), taraftarlarının Galatasaray camiasını ‘FETÖ’ ile ilişkilendiren tezahüratları nedeniyle Beşiktaş’a 260 bin lira para cezası verdi.

TT Arena’da oynanan derbi sonrası disipline sevk edilen iki kulübe verilen cezalar açıklandı.

Ev sahibi Galatasaray’ı ‘saha olayları’ndan 30 bin lira para cezasına çarptıran PFDK, ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle kuzey kale arkası 106, 107, 206 ve güney kale arkası 119 ve 120 numaralı bloklara giriş yapan sarı-kırmızılı taraftarların Passolig kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine hükmetti.

‘Bir takımın taraftarlarını suç örgütleriyle özdeşleştirecek tezahürat’

Kurulun ‘çirkin ve kötü tezahürat’tan Beşiktaş’a çıkardığı faturaysa çok daha ağır oldu.

‘Bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek’ tezahüratların tribünde toplu olarak yapıldığı vurgulanan kararda, bu nedenle siyah-beyazlı kulübe 260 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Misafir tribün 417, 418, 419, 420 ve 421 numaralı bloklara giriş yapan taraftarların Passolig kartlarının bir deplasman maçı için bloke edilmesine karar veren PFDK ayrıca ‘saha olayları’ nedeniyle Beşiktaş’ı 90 bin lira para cezasına çarptırdı.