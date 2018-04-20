Derbide yaralanan Güneş: Canım değil ama içim acıyor

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Canım değil ama içim acıyor” dedi.

Milliyet’ten Tayfun Bayındır’a konuşan Güneş, “Her şey güzel başlamıştı” diyerek, maçın ilk anlarını anlattı.

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Güneş şöyle devam etti: “Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga’yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık… Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor.”

Güneş yaşananların ‘milat’ olması gerektiğini belirtti: “Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımla ‘Oynamıyorum’ diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. ‘Trabzonspor’a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış’ gibi sözlerin artık geride kalması lazım… Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna… Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor.”

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Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı dün Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.