Derbide sahaya işaret fişeği atılmasına yedi gözaltı: 14 fişek daha varmış

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stada fişek atılmasıyla ilgili soruşturmada yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Türk Telekom Stadı’nda 27 Eylül’de oynanan seyircisiz derbide maç sırasında sahaya işaret fişek atılmıştı.

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AA’nın haberine göre İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışmasında, fişeğin stadın kuzey-doğu arka kısmından, 600 metre mesafeden boş bir araziden atıldığını belirledi.

Olay yerine giden ekipler, 14 paraşütlü işaret fişeği daha buldu. Polis, 5 kilometrekare alan içerisindeki 40 işyerinin güvenlik kamerası görüntüsü ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Yedi kişiye gözaltı

Araç sahibi M.K., A.S. ve K.A.K ile sosyal medyadan olayla ilgili içerik paylaşan Ö.Ü., G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. de yakalandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ü. için spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı. Haklarında adli işlem başlatılan G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.K., A.S. ve K.A.K’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.