Derbide gol yok: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in altıncı haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbi mücadelesinde gol atılamadı. Maç, 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 11’e yükseltirken, Galatasaray ise 9 puana ulaştı.

Fotoğraflar: DHA

Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

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Galatasaray derbide sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao ilk 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe ise derbi için sahaya şu 11’le çıktı: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Kruse, Vedat Muriç.

22’nci dakikada Lemina’nın ceza sahası dışından çektiği şutu Altay son anda kornere çeldi. 29’uncu dakikada Falcao’nun topuk pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Lemina, ayağının dışıyla uzak köşe vurdu, Altay son anda kurtardı.

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33’üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Nagatomo, topa son anda dokundu, Altay çeldi. 41’inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen uzun topu Muriç, Tolga’ya indirdi. Tolga’nın plasesi dışarı çıktı.

50’nci dakikada Luyindama uzun yolladı, seken top Mariano’da kaldı. Mariano’nun aradan bıraktığı topu filelere yollayan Falcao’nun golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

53’üncü dakikada Emre Belözoğlu, köşe vuruşunu hızlı kullandı. Topla buluşan Kruse, topu çekerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı. 54’üncü dakikada Mariano’nun içeri kestiği topta Lemina ile Gustavo arasında yaşanan bir pozisyondan dolayı sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. VAR’a giden Çakır, penaltı pozisyonu öncesinde Babel’in topa eliyle müdahale ettiğine karar verdi.

60’ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram topu yerden içeri kesti. Falcao topa hamle yaparken, Kolombiyalı golcüden önce Jailson meşin yuvarlağa müdahale etti.

90+6’ncı dakikada Muriç’in attığı uzun pasta Muslera açıldı. Kruse’nin yaptığı kafa vuruşu boş kaleye doğru yönelirken, Luyindama topu çeldi.

Mücadelede başka gol fırsatı olmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç maçlık cezasının son maçı olan Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamadı. Terim bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu. Terim’in yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede çenesine bir darbe alan ve tedavi gören Younes Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maske ile sahaya çıktı.

Hayatını kaybeden taraftar unutulmadı, her iki takım taraftarı alkışladı

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve 2-2’lik beraberlikle sona eren Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, ‘Kalbimizdesin’ yazılı ve Koray Şener’in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Lig 6’ncı hafta mücadelesine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçe taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.