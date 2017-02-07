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Yaramazlara biraz batar!

Derbide başından yaralanan Çetinkaya: Futbol böyle olmamalı, daha farklı ağırlanmayı beklerdik 

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği  Türkiye Kupası maçında tribünden atılan bir cisimle başından yaralanan sarı-lacivertli ekibin idari menajeri Hasan Çetinkaya, “Daha farklı ağırlanmayı beklerdik” dedi.

‘Failin bulunmasını istiyorum’

Fotoğraf: DHA

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, olayın failinin bulunmasını istediğini dile getiren Çetinkaya, şöyle devam etti: “Sonuçta 6222 sayılı yasa ve spor savcıları ortada. Bu tüm Türkiye’nin gözü önünde oldu. Yüzlerce kamera söz konusu.. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu bağlamda bu olayın failinin bulunması ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyorum. Diğer olayların hiç biri tasvip edilecek olaylar değil. Futbol böyle olmamalı. Daha farklı şekilde ağırlanmayı beklerdik.”

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