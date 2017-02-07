Derbide başından yaralanan Çetinkaya: Futbol böyle olmamalı, daha farklı ağırlanmayı beklerdik 

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası maçında tribünden atılan bir cisimle başından yaralanan sarı-lacivertli ekibin idari menajeri Hasan Çetinkaya, “Daha farklı ağırlanmayı beklerdik” dedi.

‘Failin bulunmasını istiyorum’

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, olayın failinin bulunmasını istediğini dile getiren Çetinkaya, şöyle devam etti: “Sonuçta 6222 sayılı yasa ve spor savcıları ortada. Bu tüm Türkiye’nin gözü önünde oldu. Yüzlerce kamera söz konusu.. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu bağlamda bu olayın failinin bulunması ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyorum. Diğer olayların hiç biri tasvip edilecek olaylar değil. Futbol böyle olmamalı. Daha farklı şekilde ağırlanmayı beklerdik.”