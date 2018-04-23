Derbi soruşturmasında ‘örgütsel yapı’ şüphesi: Gözaltı sayısı 31’e yükseldi

Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sekiz kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.
İstanbul Anadolu başsavcılığından, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yapılan açıklamada, ‘tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği’ belirtilmişti.
Ne olmuştu?
Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.
TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.
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