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Yaramazlara biraz batar!

Derbi soruşturmasında 15 gözaltı daha: ‘Örgütsel yapı’ şüphesi araştırılıyor

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Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Anadolu başsavcılığından, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yapılan açıklamada, ‘tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği’ belirtilmişti.

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DHA’nın haberine göre maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendi. Olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasına neden olduğu belirtilen S.D. de yer alıyor.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan maçla ilgili açıklamasında ilk olarak “Kumpas var” demiş, daha sonra “Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına beş dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir” diye konuşmuştu.

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Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.

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