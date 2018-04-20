Diken

Yaramazlara biraz batar!

Derbi soruşturması: Sekiz gözaltı, ‘örgütsel bir yapı’ şüphesiyle genişletildi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yaptığı açıklamada, ‘tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği’ni söyledi.

Fotoğraf: DHA

Şu ana kadar soruşturma kapsamında sekiz kişi gözaltına alındı.

Reklam

Suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespit edildiğini, bu eylemlerden 36’sının ‘müsabaka alanına yasak madde atma’ ve ‘yaralama’ suçlarının unsurlarını oluşturduğunu açıklayan başsavcılık, “Tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturma genişletildi” dedi.

Başsavcılık, kamera kayıtlarıyla yazılı ve görsel medyadan temin edilen her türlü yazı ve görüntünün incelendiğini aktardı.

Reklam

Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı dün Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.

Erdoğan’ın gündemi derbi: Güneş’in başını yaran kim bilmiyorum ama alkoliktir

Derbide yaralanan Güneş: Canım değil ama içim acıyor

Erdoğan: Derbide kumpas var

Şenol Güneş’i yaralayan saldırgan: Kaleci küfredince çakmak attım

Yıldırım’a göre olaylı derbi 3 Temmuz’un devamı: Karanlık eller devrede

Şenol Güneş’in başına beş dikiş: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...