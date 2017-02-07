Derbi PFDK’lık oldu: Beşiktaş, Fenerbahçe, Şenol Güneş, Metin Albayrak, Dusko Tosic ve Robin van Persie disipline

Gergin bir atmosferde geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüple birlikte Beşiktaş’tan yönetici Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve Dusko Tosic, Fenerbahçe’den ise Robin van Persie Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Federasyonun resmi sitesinde yer alan duyuruda, disipline sevk edilenler ve gerekçeleri şöyle sıralandı:
Beşiktaş: Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Fenerbahçe: Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Dusko Tosic: Kural dışı hareket, sportmenliğe aykırı hareket, oyun dışı kaldıktan sonra akredite alana girmek
Robin van Persie: Rakip takım seyircilerine hakaret
Metin Albayrak: Hakem soyunma odası koridorlarında saldırı ve hakaret
Şenol Güneş: Sportmenliğe aykırı hareket