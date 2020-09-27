Derbi golsüz bitti

Süper Lig’in 3. haftasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Fotoğraf: webaslan

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki takımın savunmaları hata yapmadı. Galatasaray’da Marcao ve Luyindama, Fenerbahçe’de ise Altay ve Luiz Gustavo, savunmadaki müdahaleleriyle dikkat çekti.

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Bu sonucun ardından Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar 19:00’da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 3 Ekim Cumartesi 19:00’da Karagümrük’ü konuk edecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11’de başladı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, derbiyi Türk Telekom Stadı’nda izledi. Ali Koç, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile takip etti.