Derbi cezaları için Hüsnü Güreli’yi ‘tebrik eden’ Mahmut Uslu, TFF’de görev yapan Fenerbahçelileri istifaya çağırdı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş derbisinde yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe verilen cezalara tepki gösterdi.

Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın aktardığına göre, A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu’nu arayan Uslu, Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli’yi cezalardan dolayı ‘tebrik ettiğini’ söyledi.

Uslu, “Bugünden sonra TFF’de, yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli” dedi.