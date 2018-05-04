Deran’ın anneannesi: Annesinin yokluğunu hissediyor, sürekli ağlıyor

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“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atılan öğretmen Ayşe Çelik’in annesi, altı aylık torunu Deran’ın sürekli ağladığını söyledi.

Deran, cezaevi ortamından etkilenmemesi için anneannesine verilmişti. Koğuşta iki-üç kişinin aynı ranzada uyuduğu ve yaklaşık 30 kişinin kaldığı belirtildi.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan anneanne, torununun altı aylık olduğunu ancak annesini tanıdığını belirterek “Annesinin yokluğunu hissediyor. Bu nedenle huysuzlanıyor. Birkaç gündür sürekli ağlıyor” dedi.

Bebeğin annesiyle her gün görüştüğünü, Deran’ın gardiyanlara teslim edildiğini, gardiyanların da Çelik’e bebeğini verdiğini kaydeden anneanne, kısa sürede anne-kızın ayrıldığını dile getirdi.

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Torununu cezaevinden eve götürülmesinin ardından tüm kıyafetlerinin kaynatılarak yıkandığını aktaran anneanne şunları anlattı: “Deran’ım bağışıklığı zayıf bir bebek. Mikrop kapmasın diye cezaevi dönüşü tüm kıyafetlerini kaynatarak yıkıyorum. Ancak son bir-iki gündür çok rahatsız. Zaten her şeyi yiyemiyor. Biberona alışık değil.”

Çellik’in kızıyla cezaevinde ilk buluştuğu gün gözlerinin dolduğunu söyleyen anneanne şunları anlattı: “Ayşe’me dedim ki ‘Ben sana söz verdim. Ağlamayacağım. Sen de ağlama.’“

Deran’ın çilesi

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye bilinen Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı ertelenmişti.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Savcılığın 10 günlük infaz erteleme talebini de reddetmesinin ardından Çelik, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.