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Yaramazlara biraz batar!

Der Spiegel’in iddiası: Subayların iadesine karşılık Yücel’in tahliyesi teklif edildi

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Alman haber dergisi Der Spiegel, Türkiye’nin dört darbeci subayın iadesine karşılık gazeteci Deniz Yücel’in iadesini teklif ettiğini öne sürdü.

Yücel

DW Türkçe’nin aktardığına göre Der Spiegel, Kara Harp Okulu eski Kurmay Başkanı Albay İlhami P. dahil dört subaya Almanya’nın iltica hakkı tanıdığını yazdı.

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İlhami P., Kara Harp Okulu’nda yaşanan eylemler nedeniyle açılan davada ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılanıyor.

İltica hakkının tanınması, bu kişilerin Türkiye’ye iade edilmeyeceği anlamına geliyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soru soran gazetecilere, kişilik hakları ve özel verilerin korunması amacıyla özel durumlara ilişkin bilgi vermediğini aktardı.

Takas iddiası

Dergi, bir iddia daha ortaya attı.

Der Spiegel, Türkiye ve Almanya heyetlerinin subayın durumunu görüştüğünü, Türk tarafının askerlerin iadesi karşılığında Alman vatandaşı tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını önerdiğini iddia etti.

Dergi, Almanların öneriyi reddettiğini yazdı.

İlhami P. ise Türk istihbaratının kendisini Almanya’dan kaçırmak isteyebileceği kuşkusu bulunduğundan, Alman polisinden dikkatli olması konusunda uyarı aldığını ifade etti. P. Türkiye’ye geri dönmek istediğini ancak bunun için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gitmesini beklemek zorunda olduğunu söyledi.


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