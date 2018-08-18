Der Spiegel’in iddiası: Alman mevkidaşı Albayrak’ı IMF’ye ikna etmeye çalışıyor

Haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurması için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

DW Türkçe’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Alman mevkîdaşı Olaf Scholz’un perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde konunun gündeme geldiği belirtildi.

Reklam

Scholz’un telefon görüşmesinde Türkiye’nin IMF’ye başvurma konusunu bir kez daha gözden geçirmesi yönünde Türk mevkîdaşı Albayrak’ı teşvik etmeye çalıştığı iddia edildi. Buna karşılık Albayrak’ın gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret ederek mali destek isteyeceğini söylediği aktarıldı.

Der Spiegel’in iddiasına rağmen, Alman Maliye Bakanlığı sözcüsünün, Scholz ve Albayrak’ın görüşmesinde Türkiye’nin IMF yardım programına başvurması konusunun gündeme gelmediğini belirttiği bildirildi.

Reklam

İki hazine bakanının telefon görüşmesine dair Ankara’dan yapılan açıklamada, “İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır” denmişti.

Son olarak Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamid el Sani, döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak ekonomik çalkantı yaşayan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.