Der Spiegel: Türk konsolosluk çalışanları Gülen destekçilerini Ankara’ya ihbar etti

Alman haber dergisi Der Spiegel, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürdü.

Deutche Welle’nin aktardığına göre, Der Spiegel’in resmi bir belgeye dayandırdığı haberde Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’daki Türk başkonsolosluk ve konsolosluklarında görevli personelin Gülen yapılanmasını destekleyenler hakkında istihbarat faaliyeti yürüttükleri iddia edildi.

Çalışanların Gülen okulları, kreş, kültür ve öğrenci derneklerini de Ankara’ya bildirdiği kaydedildi.

DİTİB ‘casusluk’la suçlanmıştı

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Alman polisi üç gün önce Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söylemişti.