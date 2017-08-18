Der Spiegel: ‘Sarraf davası’ndan endişelenmesi gerekenlerden biri Erdoğan

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde ‘Rıza Sarraf davası’ndan endişelenmesi gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığına dikkat çekerek, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.

Örtbas edilen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf, Türkiye’de mahkeme kararlarıyla ‘aklanmış’, ancak geçen yıl tatil için gittiği ABD’de dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanıp hapse atılmıştı. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Sarraf’ın rüşvete bağladığı belirtilen isimler arasında dönemin bakanları da bulunuyordu. Erdoğan ise ilk günden itibaren Sarraf’ı ‘hayırsever bir işadamı’ olarak nitelemişti.

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‘Türk hükümeti dava konusu’

Sağlar, Spiegel haberinden yola çıkarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması isteğiyle kaleme aldığı soru önergesine şöyle başladı: “Der Spiegel’de ‘Midas operasyonu’ başlığı altında Reza Zarrab dosyasına yer verilmiştir. New York’taki davanın hazırlığından bahseden dergi, alt başlıkta ‘altın kaçakçılığı, kara para aklama ve Türk hükümetinin dava konusu’ oluşuna yer vermiştir.”

Sağlar, Der Spiegel’in bu davadan endişelenmesi gereken isimler arasında ‘büyük bir Türk bankasının eski müdürlerinden’ Süleyman Aslan ve ‘belki de’ diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da saydığına dikkat çekti.

Erdoğan gerek bir önceki Barack Obama gerekse mevcut Donald Trump yönetimi nezdinde Sarraf’ın salıverilmesini istemişti. Sarraf’ın Amerikalı avukatlarının da Ankara’ya gelip Erdoğan’la görüştüğü ortaya çıkmıştı.

CHP’l vekil şöyle devam etti: “Birçok ayrıntının tablolar ve şemalarla aktarıldığı haberde, iddianamede yer aldığı öne sürülen bilgilere de ayrıntılı yer verilmiştir. İddianamede Türk bürokrasisinde dağıtılan rüşvetlerin excel tablolar halinde yer aldığını açıklayan Der Spiegel, en çok rüşveti (eski sanayi bakanı) Zafer Çağlayan’ın 32 milyon avroyla aldığını, (eski içişleri bakanı) Muammer Güler’e ise hizmetleri karşılığında 6 milyon dolar ‘ödendiğini’ öne sürmektedir.”

CHP’li vekil, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ vurgulayarak başbakana şu soruları yöneltti:

“Der Spiegel’in iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hayırsever işadamı derken, bakanlarınıza verildiği iddia edilen rüşveti mi kastetmiştiniz? Yoksa TÜRGEV’e yapıldığı iddia edilen yardımları mı?

Altın kaçakçılığı, kara para aklama gibi yüz kızartıcı bir davada Türkiye’nin adı neden geçmektedir?

Türkiye’de örtbas edilen 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonunun, Amerika’da dillendirilmesi sizi korkutuyor mu?”