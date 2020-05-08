Der Spiegel: Rus istihbaratı 2015’te Merkel’in iki e-posta kutusunu ‘ele geçirmiş’

Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU’nun 2015 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in seçim bölgesindeki ofise ait pek çok yazışmayı ele geçirdiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde bilginin hangi kaynaklara dayandırıldığı belirtilmedi.

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Haberde Alman polisi ve siber güvenlik kurumunun bilgisayar korsanlarının Merkel’in makamındaki iki e-posta kutusunu hedef aldığını tespit etti.

Der Spiegel’e göre e-posta kutularında 2012 ile 2015 yılları arasındaki yazışmalar bulunuyordu ve bilgisayar korsanları her iki e-posta kutusunu başka bir bilgisayara aktarmayı başardı.

Almanya ve Rusya’dan henüz açıklama gelmedi.

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Alman parlamentosunun alt kanadı Bundestag, Mayıs 2015’te bilgisayar ağına zorla girdiğini ve saldırıların muhtemelen o yılın başından beri sürdüğünü saptamıştı. Ancak hangi bilgilerin çalınmış olduğu tespit edilememişti.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin bu hafta yayınladığı başka bir habere göre Alman savcılar 2015 yılındaki siber saldırıyla ilişkili olarak bir kişi hakkında tutuklama emri çıkardı. Savcılık haberle ilgili açıklama yapmadı.