Der Spiegel: Çin, DSÖ’ye ‘corona’nın insandan insana bulaşan bir salgın olduğunu açıklamaması için baskı yaptı

Çin hükümetinin, Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı dönemde ‘insandan insana bulaştığı konusunda bilgilendirme yapılmaması’ yönünde Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) baskı yaptığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Alman haber dergisi Der Spiegel, Alman İstihbarat Teşkilatı’na (BND) yakın çevrelere dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin salgın yayılmaya başladıktan sonra, bunun insandan insana bulaşan bir küresel salgın olduğuna dair bilgilendirme yapmaması yönünde DSÖ üzerinde baskı kurduğu iddia edildi.

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Haberde şu ifadelere yer verildi: ”21 Ocak’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi.”

DSÖ yalanladı

DSÖ ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Der Spiegel’in iddiaları asılsız ve gerçekdışıdır. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 21 Ocak’ta hiçbir görüşme yapmamıştır. Bu tür asılsız haberler salgınla mücadele konusunda DSÖ’nün ve dünya genelindeki çalışmaların gündemini değiştirme amacı taşıyor. Ayrıca, Çin hükümeti zaten 20 Ocak’ta corona virüsünün insandan insana bulaştığını açıklamıştı.”