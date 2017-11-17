Der Spiegel: Elektronik kelepçeyle izlenen radikal İslamcı Türkiye’ye kaçtı

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Almanya’da güvenlik birimlerinin ‘tehlikeli’ olduğu gerekçesiyle elektronik kelepçeyle izlediği radikal İslamcı bir şüphelinin Atina üzerinden Türkiye’ye geçtiği açıklandı.

DW Türkçe’nin haberine göre Der Spiegel dergisi, 35 yaşındaki Suriye asıllı Hüseyin Z.’nin ekim ayında elektronik kelepçesine rağmen hiçbir engelle karşılaşmadan Hamburg Havalimanı’ndan uçağa bindiğini yazdı.

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Elektronik kelepçe taşıyanların takibinden sorumlu Hessen eyaletindeki Ortak Terörle Mücadele Merkezi’nin (GTAZ) Hüseyin Z.’den saatlerce sinyal alamadığı belirtildi.

Bir sonraki sinyalin ise Atina Havaalanı’ndan alındığı, ancak elektronik kelepçe sinyallerinin yurt dışında izlenmesine izin verilmediği için sinyalin kapatıldığı bildirildi.

Almanya’ya 2015 yılında mülteci olarak gelen Z. hakkında federal savcılığın terör örgütüne üyelik şüphesiyle soruşturma yürüttüğü kaydedildi. Güvenlik birimleri tarafından ‘özellikle tehlikeli’ olarak sınıflandırılan Z.’nin daha önce eyalet ve federal güvenlik birimlerinin GTAZ’ın gündemine sık sık geldiği belirtildi.

Elektronik kelepçeyle izlenen iki kişiden biri

Der Spiegel, Hüseyin Z.’nin Almanya’da şimdiye dek ayağına elektronik kelepçe takılan iki radikal İslamcı şüpheliden biri olduğunu aktardı. Söz konusu iki kişiden Bavyera polisinin sorumlu olduğu belirtildi.

Habere göre Z. seyahatten önce Würzburg’daki yetkili birimlere haber verdi ve Türkiye-Suriye sınırında bulunan hasta oğlunu almaya gideceğini iletti. Z.’nin Hamburg’dan ayrıldıktan iki gün sonra Würzburg’daki yetkilileri arayarak Türkiye’de olduğunu haber verdiği aktarıldı. Ancak Z.’nin şu an tam olarak nerede bulunduğu bilinmiyor.