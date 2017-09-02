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Spiegel: Almanya, ‘FETÖ’ bağlantılı kişilerin mal varlıklarına tedbir talebini reddetti

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Almanya’nın prestijli dergilerinden Der Spiegel, Türkiye’nin Almanya’ya ilettiği ‘FETÖ’ bağlantılı 80 kişinin mal varlıklarının dondurulması talebini reddettiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığı haberde, Türkiye’nin Nisan ayı sonunda Almanya Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, ‘FETÖ’ bağlantılı kurum ve şahısların varlıklarının dondurulmasını talep ettiğini hatırlatıldı.

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Derginin kaynak göstermediği haberine göre Almanya, haziran ayının sonunda bu talebi reddetti.

Talebin reddedilmesine gerekçe olarak, harekete geçmek için herhangi bir yasal dayanak bulunamaması gösterildi.

Alman dışişleri, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

İki ülke arasındaki gerginliğin son gündem maddesi ise, Almanya’nın güncellemeyi reddettiği ‘Gümrük Birliği’ anlaşması.

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Akşam Postası / 2 Eylül 2017

Almanya’nın prestijli dergilerinden Der Spiegel, Türkiye’nin Almanya’ya ilettiği ‘FETÖ’ bağlantılı 80 kişinin mal varlıklarının dondurulması talebini reddettiğini öne sürdü.

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