Der Spiegel: ABD artık ‘özgür dünyanın lideri’ değil

Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasıyla alay etti ve ABD’nin artık özgür dünyanın lideri olmadığını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Donald Trump liderliğinde ABD’nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ve Trump’ın ‘Özgürlük Şampiyonu’ olduğunu savunan Pence’in sözleri için Der Spiegel’de, “Pence konuşmasında ilginç bir paralel dünyadan bahsediyor. Anlattıklarının gerçekle pek alakası yok. Amerika lider falan değil, geri çekiliyor. Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikalarıyla geri çekilmesinden açılan boşluğa ise Çin, Rusya ve hatta İran giriyor” diye yazıldı.

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Der Spiegel’de yer alan yazı özetle şöyle:

“ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Münih’te Güvenlik Konferansı’nın gerçekleştiği salonda şöyle bir konuşma yaptı: ‘Donald Trump özgürlük şampiyonu. Onun liderliğinde Amerika her zamankinden daha güçlü. Ekonomi büyüyor, işsizlik düşük seviyelerde, hisse fiyatları uçmuş ve ‘ABD tekrar özgür dünyanın lideri’.

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“Pence prompterdan ifadesiz bir yüzle okumaya devam ediyor: ‘Donald Trump liderliğinde NATO’nun askeri harcamaları ciddi oranda arttı.’ Ama salonda üst düzey bir ABD’li diplomatın konferans esnasında ‘müttefik’ sözcüğünü Washington’da duymayalı hani zaman olduğundan şikayet ettiğine ve ‘Washington’da müttefikler hakkında konuşulma şekli beni iğrendiriyor’ dediğine tanık olan en az 20 kişi var.”

Haberde Pence’in konuşması sonrası her zaman yapılan soru-cevap bölümünün de gerçekleşmediğine dikkat çekilerek “Sinir bozucu tartışmalara ayıracak zaman yok” dendi.