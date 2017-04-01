Der Spiegel: 262 Türk diplomat ve askeri personel Almanya’ya iltica başvurusu yaptı

Alman Der Spiegel dergisi, 262 Türk diplomat ve askeri personelin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alınan NATO’da görevli üst düzey 40 Türk askeri Almanya’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Sadece geçen yılın ilk 11 ayında Türkiye’den Almanya’ya 5 bin 166 iltica başvurusunun yapılmıştı

Deutche Welle’nin Der Spiegel’den derlediği habere göre Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne yapılan bu 262 başvuru henüz sonuçlandırılmadı. Dergi, Türkiye’den yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranında artış beklediğini kaleme aldı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin Almanya dışişleri bakanlığının yaptığı değerlendirme doğrultusunda Türkiye ile ilgili uygulamalarda güncellemeye gittiği de belirtildi.

Söz konusu değerlendirmede şöyle dendi: “Gülen hareketiyle bağlantısı bulunduğu düşünülen kişilere yönelik sistematik bir biçimde kovuşturma yürütüldüğü yönünde açık kanıtlar bulunuyor.”

Bakanlık Türkiye’de terör suçu gerekçesiyle açılan davalarda da çok büyük artış görüldüğüne dikkat çekti.