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Yaramazlara biraz batar!

Depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri satan bir kişi tutuklandı

İzmir’de yardım kuruluşları ve belediyelerin depremzedelere ücretsiz dağıttığı malzemeleri satan bir kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın haberine göre polis, enkazın ve hasarlı binaların çevresinde ücretsiz dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak dükkanında sattığını tespit etti.

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Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1000’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ekipler, depremde yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışması yürütmüştü.

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