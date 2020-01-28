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Yaramazlara biraz batar!

Depremzede ‘Toros’ Antalya’da tedaviye alındı

Depremin ardından gittikleri Elazığ’da yaraların sarılmasına destek veren Antalya belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden kediyi kente götürdü.

Fotoğraf: DHA

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkez olmak üzere 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından onlarca bina yıkılmış, çok sayıda insan enkaz altında kalarak kurtarılmayı beklemişti. Depremde 41 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de enkazdan kurtarılmıştı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ’daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi’nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından bir kedinin yaralı kurtarıldığını ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti.

Deprem bölgesinde görevli 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya’ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.

Belediyenin kedisi olacak

Yaralı kedinin adını ‘Toros‘ koyduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Tedavisi başladı. Kedimize sahip çıkacağız, belediyemizin kedisi olacak” dedi.

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