Depremle ilgili provokatif paylaşım gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, afet bilinci eğitimi şartıyla serbest

İstanbul’da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim alması veya seminere katılması şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Depremden bir gün sonra, cumartesi günü (31 Ekim) ‘provokatif’ sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek iki kişi tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, provokatif paylaşım yaptığı ihbarı üzerine kimliği tespit edilen N.K. hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.

Gözaltına alınıp Anadolu Adalet Sarayı’na götürülen N.K. ifadesinin alınmasının ardından eğitim alması yönündeki adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin söz konusu adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.