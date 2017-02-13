Depremin vurduğu Çanakkale’de son durum: 1008 yapı hasarlı, iki kişi hastanede

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir haftadır süren depremler nedeniyle 24 yerleşim merkezinde toplam 1008 yapıda hasar meydana geldi. Yaralanan sekiz yurttaştan ikisinin tedavisi sürüyor.

Valiliğin internet sitesinden verdiği bilgiye göre Ayvacık’ta ilk depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 807 artçı deprem meydana geldi. Bunlardan beşi 5-6 arası büyüklükte, 11’iyse 4-5 arasındaydı.

24 yerleşim birimini etkiledi

Depremler neticesinde, Yukarıköy başta olmak üzere 24 yerleşim merkezinde 480 ağır-yıkık hasarlı konut, 392 az hasarlı konut, bir ağır hasarlı kaplıca, altı ağır hasarlı cami, 75 ağır hasarlı ahır-dam olmak üzere 1008 yapıda hasar tespit edildi. Bu yapılardan 895’inde zarar bedelinin tespit çalışmaları tamamlandı.

İki yurttaşın tedavisi sürüyor

Yaralanan sekiz yurttaştan ikisinin tedavisi sürüyor ancak hayati tehlikeleri yok. İlk depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda kimse yaralanmadı.

Bölgede iki UMKE ekibi, üç UMKE ambulansı, bir lojistik ambulans, bir evde sağlık ekibi, bir sağlık evi ve iki UMKE Acil Çadır Ünitesi bulunuyor.

Depremde 18 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvan telef oldu.

500 konteyner yolda

Bölgedeki konteyner kentte AFAD ve Kızılay’ın temin ettiği 478 çadır, 3 bin 972 battaniye, 2 bin yatak, 500 katalitik soba, beş şapkalı soba ve 500 aile mutfak seti ile sekiz seyyar tuvalet var. AFAD başkanlığı, bölgeye 500 konteyner daha gönderdi.

1 milyon 500 bin lira gönderildi

Başbakanlık, acil durum için bölgeye 500 bin lira gönderdi. Valilik, afet bölgesinde bulunan köylerdeki hasarın artçı sarsıntılarla artması ve etkilenenlerin ek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 1 milyon 500 bin lira daha acil yardım ödeneği talep etti. Bunun üzerine Ayvacık kaymakamlığına 1 milyon 50 bin liralık ödenek aktarıldı.

Baz istasyonları kuruldu

Bölgeye sekiz adet mobil baz istasyonu gönderildi, dördü kuruldu, dördü hazır bekliyor. Yukarıköy ve Tuzla’daki konteyner kente iki ankesörlü telefon ve ücretsiz kablosuz bağlantı hattı da kuruldu. 4 bin 700 yağmurluk deprem bölgesine sevk edildi.

Kızılay 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği sağlıyor, gün içerisinde çay ve çorba servisi yapılıyor.