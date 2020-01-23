Depremin merkez üssünde halk, bu geceyi de sokakta geçiriyor

Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar mahallesi olan 5.6’lık depremin ardından büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor.

Fotoğraf: DHA

Mahallede beş metruk bina çökmüş, birçok evde de hasar ve çatlak oluşmuştu.

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AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu. Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.