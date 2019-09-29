Depremin ardından iki günde 15 bin 708 konuta deprem sigortası

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da iki günde 15 bin 708 konuta deprem sigortası yaptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre poliçe sayısı depremden sonraki gün 27 Eylül tarihinde 2 milyon 315 bin 137 iken, bu rakam 29 Eylül tarihinde 2 milyon 330 bin 845’e yükseldi.

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DASK verilerine göre bu konut sigortalarıyla birlikte İstanbul’da depreme karşı sigortalanan konut sayısının oranı yüzde 62.9’dan yüzde 63.3’e çıktı.

Türkiye genelindeki 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece 9 milyon 247 bin 865’inin depreme karşı sigortalı olduğu, deprem sonrası ise bu sayının 9 milyon 264 bin 251’e yükseldiği belirtildi. Türkiye’deki depreme karşı sigortalı konut oranı da yüzde 52.4’ten 52.5’e yükselmiş oldu.