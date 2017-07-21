Depremin ardından: Ege Denizi’nde peş peşe üç artçı sarsıntı

Ege Denizi’ndeki depremin ardından bu akşam saatlerinde üç artçı sarsıntı meydana geldi.

Muğla açıklarında dün gece saat 01.31’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, Yunanistan’ın Kos adasında biri Türk iki kişi hayatını kaybetmişti.

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Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre bugün saat 20.09’da 10 kilometre derinlikte kayda geçen ilk sarsıntı 4,9 büyüklüğünde. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. İlk sarsıntının Muğla açıklarında meydana geldiği bildirildi.

İki artçı daha

Rasathanenin verilerine göre ikinci sarsıntı saat 20.19’da Gökova körfezi merkez üssü olmak üzere 3.1 olarak ölçüldü. Üçüncü sarsıntı ise Bodrum Akyarlar merkez üssü olmak üzere saat 20.28’de 3,4 büyüklüğünde kayda geçti.

Depremin ardından bugün artçı sarsıntıların meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı.