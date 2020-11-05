Depreme atıf yapılmıştı: Trendyol’daki ‘Umudunu asla kaybetme’ yazılı ürünler satıştan kaldırıldı

Online alışveriş sitesi Trendyol, İzmir’deki depremin enkazından 65 saatte kurtarılan Elif Perinçek’in çıkarılma anına ilişkin fotoğrafı ürünlerinde kullanan satıcının uyarıldığını, ürünlerin de satıştan kaldırıldığını bildirdi.

Yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında kalan üç yaşındaki Elif Perinçek, 2 Kasım’da, depremin üzerinden 65 saat geçmişken canlı olarak çıkarılmıştı. Elif’in enkazdan çıkarılırken itfaiyeci Muammer Çelik’in elini sıkıca tuttuğunu gösteren fotoğraf (altta) gündem olmuştu.

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Fotoğraf: İBB

Firmaların sanal dükkan açarak satış yapabildiği Trendyol’da ‘Hediyehanem’ adını kullanan bir firma, kupa ve anahtarlık gibi ürünlerin üzerine ‘Umudunu asla kaybetme’ yazılı görseller basarak satışa sundu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, satıcıya tepki gösterdi. Bunun üzerine Trenyol, bir kullanıcıya Twitter’da şu yanıtı verdi: “Merhaba, geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz.”

‘Bizim için de kabul edilemez’

Trendyol, hesabından paylaştığı bir başka açıklamada da durumun kendileri için de kabul edilemez olduğunu kaydetti.