Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Depremden geriye kalan

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Merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, Yunanistan’ın Kos adasında çok sayıda bina zarar gördü. (Fotoğraf: Costas Baltas/Reuters)

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