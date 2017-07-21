Depremden geriye kalan

Merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, Yunanistan’ın Kos adasında çok sayıda bina zarar gördü. (Fotoğraf: Costas Baltas/Reuters)
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