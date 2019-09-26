Depremden etkilenen binalara yıkım ve tahliye

İstanbul Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan dört binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı. Beyoğlu’nda da deprem nedeniyle çatlaklar oluşan, altı dükkan ve dört dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.

Fatih Balat’ta yıkılan bina. Fotoğraflar: DHA

Silivri açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak’ta bulunan, daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.

Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile dört binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu’nda tahliye edilen bina.

Depremin ardından Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi’nde bulunan beş katlı binada da çatlaklar oluştu, sıvası döküldü. Bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. Altı dükkan ve dört dairenin bulunduğu bina Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Ekipler, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binadan tahliye edilenlerin ise dışarıda bekleyişi sürüyor.

Kırk yıldır binada oturduğunu söyleyen Naim Sarı, “Deprem dolayısıyla belediye ekipleri binayı boşalttılar. Yaşayan 16 kişi vardı hepsi dışarı çıktı. Şuan mağdur durumdayız. Depremden dolayı İki bina arasındaki sıvalar döküldü. Ama iç kısımlarda bir şey yok. Kalacak bir yerimiz yok” dedi.

Reklam

Silivri’de bir binada çatlaklar oluştu

Depremin etkisiyle Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak’ta bulunan beş katlı bir binada hasar oluştu. Kolonlarında çatlaklar oluşan binanın merdiven boşluklarındaki duvarlarda da dökülmeler meydana geldi.

Silivri’de çatlaklar oluşan bina.

Binada kiracı olan Tayfun Ceylan, daha önceden var olan çatlakların depremle birlikte büyüdüğünü belirterek, “Deprem üç kere vurma yaptı. Kapıyı kapatıp aşağıya indim. Sonrasında baktım merdiven boşluklarında duvarlarda dökükler oluştu. Evde kolonlarda çatlaklar vardı daha da oluştu” dedi.