Depremden etkilenen Adıyaman cezaevindeki 200 mahkum, İslahiye’ye götürüldü

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun tahliyesine karar verildi. Cezaevinde kalan 814 hükümlü ve tutukludan 200’ü Gaziantep’in İslahiye ilçesine sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

Adıyaman cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklunun deprem sonrası tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeleri kararlaştırılmıştı. Akşam saatlerinde otobüslere bindirilen Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 200 hükümlü ve tutuklu, jandarma ekiplerinin eskortluğu ve zırhlı araçlar ile geniş güvenlik tedbirleri altında, İslahiye’deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.