Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda yakınını kaybedenler bina alanının çocuk parkı yapılmasını istiyor

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler, bina alanının çocuk parkı yapılmasını istiyor. Bu talebi içeren mektuplar, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarına gönderildi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.

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AA’nın haberine göre Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen grup adına, apartmanın enkazında iki çocuğunu yitiren Emine Yücel açıklama yaptı. Yücel, depremde hayatını kaybedenlerin anılarının yaşatılmasını istediklerini belirtti.

Park yapılması halinde burada deprem eğitimleri verilmesinin de çok anlamlı olacağını dile getiren Yücel şöyle devam etti:

“İki çocuğunu toprağa vermiş bir anne olarak acımı azaltabilecek tek şey, bir başka annenin çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmaması. Yüreğimizi yakan bu acıları hiç kimsenin bir daha yaşamaması için bugün buradan tüm İzmir milletvekillerine ve tüm İzmir belediye başkanlarına ayrı ayrı yazmış olduğumuz mektupları gönderiyor, sadece vicdanlarına kulak vererek bizlere destek olmalarını istiyoruz.”

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Depremzedeler, topladıkları imza ve mektupları, PTT şubesinden gönderdi.