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Yaramazlara biraz batar!

Depremde yıkılan evin enkazından annesi ve kız kardeşlerini kurtardı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde, Selçuk Ballıca (43) ile ağabeyi Ahmet Ballıca (54), 6.8’lik depremde yıkılan evin enkazının altında kalan annelerini ve iki kız kardeşlerini kendi imkanları ile kurtardı.

Fotoğraf: DHA

Sivrice ilçesinde, 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Baskil’e bağlı yedi haneli Şahaplı köyündeki Ballıca ailesinin oturduğu ev yıkıldı. Bu sırada evde olan Zeynep Ballıca (80) ile kızları Nebahat (49) ve Sebahat, evin enkazının altında kaldı.

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Durumu öğrenen Selçuk Ballıca, ağabeyi Ahmet Ballıca ile birlikte ailesini kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin olduğu 24 Ocak günü büyük uğraşlarla ağabey ve kardeşi, annelerini ve iki kız kardeşini enkazın altından çıkardı. Hastanede tedaviye alınan anne ve iki kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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