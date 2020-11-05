Depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan dokuz şüpheliden yedisi tutuklandı

Ege denizi açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen dokuz şüpheliden yedisi tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları ‘dönemin mevzuatına uygun’ yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.

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‘Kolonlar kaydırılmış’

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. adliyeye götürülürken, “Bir şey söyleyecek misiniz?” diye soran basın mensuplarına, “Ne söyleyeyim? Kolonlar kaydırılmış” yanıtını verdi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan yıkılan Emrah Apartmanı’na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhitin oğlunun, depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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Gelini ile torunlarını depremde yitiren müteahhit H.U’nun, bu durumu da göz önüne alındığı ve savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı bildirildi.