Depremde son durum: Dokuz kişi yoğun bakımda; kira yardımı başlıyor

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından evi yıkılanlara kira yardımı yapılacağı, eşyasını alamayanlara da 30 bin lira ödeneceği belirtilirken, dokuz yaralının halen yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’daki valilik binasında basın toplantısı düzenleyerek son duruma ilişkin bilgi verdi.

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İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesine yardım amacıyla eski eşya gönderilmemesini rica ettiklerini belirterek “Isıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir” dedi.

6 bin kişi sahada

Soylu, Elazığ’da 37, Malatya’da dört kişini hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de enkazdan sağ çıkarıldığını belirterek 5 bin 93 teknik personel ile 1000’e yakın sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Soylu, eşyalarını evinden alamayanlar için 30 bin liralık yardım gönderileceğini ifade ederek “İlk yıkılan 58 binanın kira yardımı bugün ödenecek” diye konuştu. İçişleri bakanı, devlet kanalıyla bölgeye 44 milyon lira yardım gönderildiğini, 30 bin ton kömür dağıtılacağını kaydetti.

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‘Durumu krtik hastamız yok’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere 1607 yaralı başvurduğunu, çoğunun taburcu edildiğini, 70 yaralının tedavisinin sürdüğünü, dokuzunun da yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Bakan, “Durumu kritik ya da ciddi olan bir hastamız olmadığını özellikle söylemek istiyorum” dedi.

‘4250 konut yapılacak’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçelerinde 428; Malatya’da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 bin 424 ağır hasarlı bina bulunduğunu ifade etti. Elazığ’da 58, Malatya’da da 315 yıkık bina bulunduğu kaydedildi.

Kurum şunları dile getirdi: “Elazığ Yemişlik’te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Toplamda Elazığ için 4 bin 250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk. Sürsürü Mahallesi’nde 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.”