Depremde son bilgi: 10 kişi tedavi görüyor, 473 binada hasar var

İstanbul Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan dört binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı. Beyoğlu’nda da deprem nedeniyle çatlaklar oluşan, altı dükkan ve dört dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.