Depremde son bilgi: 10 kişi tedavi görüyor, 473 binada hasar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depreminde 34 kişinin yaralandığını açıkladı.
Depreme ilişkin bilgi veren Oktay, ihbarların tamamının değerlendirilerek ilgili kurumların incelemelerini yaptığını aktardı.
AFAD’a ulaşan ihbarlara göre hasarlı bina sayısının 473 olduğunu belirten Oktay, bu binalardaki hasarın basit ölçekte olduğunu, duvarlarının çatladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı yardımcısı, hasar ihbarı yapılan 55 okulun kontrol edildiğini, 14’ü için detaylı inceleme kararı alındığını belirterek geri kalan 7 bin 46 okulda eğitimin süreceğini söyledi.
Oktay’ın verdiği bilgiye göre depremin ardından boşaltılan binalarda yaşayan 34 kişi misafirhanelere yerleştirildi. Yaralanan 34 kişinin de 10’unun tedavisi sürüyor.