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Yaramazlara biraz batar!

Depremde şebekesi çöken Türk Telekom özür diledi

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından şebekesi çöken Türk Telekom özür diledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünkü 5.8’lik depremin ardından herkes telefonları aracılığıyla yakınlarından haber almak isterken, bazı telefon sistemleri çökmüş, yurttaşlar WhatsApp üzerinden birbirleriyle iletişime geçmişti.

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Deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını kabul eden Türk Telekom yetkilileri “Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz” dedi.

Sorunun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilediğini, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerinde sorun yaşanmadığı bildirildi.

Şirketin açıklaması şöyle: “Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26 Eylül 2019 saat 14.00’te İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

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Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır. Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz.”

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