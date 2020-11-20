Depremde oğlu ve annesini kaybetti; ev sahibi, emlakçı ve müteahhite dava açıyor: Herkes çürük olduğunu biliyormuş

İzmir’de, 30 Ekim’deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nda 2.5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ile annesi Fatma Ateş’i yitiren Yağmur Gürman, evi kendisine kiralayan ev sahibi, emlakçı ve apartmanı yapan müteahhite dava açma kararı aldı. Gürman, herkesin binanın çürük olduğunu bildiğini ancak kendisine bu bilginin verilmediğini söyledi.

Fotoğraflar: AA

Bir kargo şirketinde yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Gürman, AA muhabirine konuştu. 1.5 yıl önce annesi ve oğluyla Emrah Apartmanı’nın birinci katına taşındıklarını söyleyen Gürman deprem sırasında işteydi. Ancak annesi ve oğlu 116 kişinin ölümüne neden olan depreme evde yakalandı.

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Gürman şunları söyledi: “Annemi telefonla aradım ama ulaşamadım. Telefonu çalıyordu. O an ‘Annem ve oğlum dışarı çıkmış, telefonu evde unutmuşlardır’ diye düşündüm. Hemen apartman görevlisini aradım. Apartmanın yıkıldığını söyledi. O an bayılmışım.”

‘Seni çok seviyorum’ diye video yollamış

Trafik yoğunluğu nedeniyle bir motosikletliden rica ederek yıkılmış eve ulaştığını aktaran Gürman depremden dakikalar önce oğlunun kendisine

anneannesinin cep telefonundan video attığını belirterek, “Anne seni çok seviyorum” dediğini anlattı.

Daha sonra görüntülü konuştuklarını ve annesinin “Biz yatıyoruz” diye mesaj attığını söyleyen Gürman şöyle konuştu: “Ben de ‘İyi uykular’ diye cevap verdim. Son konuşmamız bu oldu. Depremden bir saat sonra annemin enkazdan cep telefonu çıkarıldı. Telefonunda hala ninni çalıyordu. Üç gün boyunca enkazın başında umutla bekledim ama olmadı. Annem torununu hiç bırakmamış. Arama kurtarma ekipleri oğlumu, evin holünde annemin kucağında buldu. “

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‘Hayatım 10 saniye içinde yok oldu’

“Hayatım 10 saniye içinde yok oldu” diyen Gürman, geriye annesinin telefonu, kendi telefonu ve cüzdanının kaldığını söyledi.

Gürman, “Annemin telefonunu hala açamıyorum. Oğlumdan kalan mesajları izlerken ağlıyorum” dedi.

Evini bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığını, bu süreçte kendisine apartmanın depreme dayanıksızlığı konusunda bilgi vermediğini belirten Gürman hukuki süreç başlatacağına dair kararını şu ifadelerle anlattı:

“Kiralarken herkes evi övüyordu ama öyle olmadı. Herkes binanın çürük olduğunu biliyormuş. Ben evi bana kiralayan emlakçıyı, ev sahibini ve apartmanın müteahhidini mahkemeye vermeye karar verdim. Pazartesi günü süreci başlatıyorum. Bu olay herkese örnek olsun. Kimse bir daha böyle bir acı yaşamasın.”