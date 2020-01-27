Depremde ofisi zarar gören yerel gazeteyi minibüste hazırlıyorlar

Elazığ’da, depremde ofisi zarar gören yerel gazete Günışığı minibüste hazırlanıyor.

Fotoğraflar: DHA

Elazığ’da günlük yayın yapan yerel Günışığı Gazetesi’nin Nailbey Mahallesi’ndeki ofisinde, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem nedeniyle hasar oluştu. Gazeteciler, hasar gören ofise giremedikleri için kiraladıkları minibüste gazetelerini çıkarmaya başladı.

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Demokrasi Meydanı’ndaki minibüsün içine masa ve sandalyelerini yerleştiren gazete çalışanları soğuk havaya aldırmadan işlerini yapıyor.

Gazetenin yazı işleri müdürü Şahismail Gezici, bütün zorluklara rağmen gazetelerini çıkarmaya kararlı olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Depremde çok sayıda can kaybımız oldu. Gazetemizin bulunduğu çalışma ofisimiz de büyük hasar gördü. Zaten psikolojimiz bozuk. Artçı depremler devam ediyor. O hasarı da görünce ofiste çalışamadık. Ama gazetenin çıkması lazım. Şu an bir minibüsün içinde gazetemizi çıkartıyoruz. Artık dışarıda dizgi ve haber işlerini yapıyoruz. Bütün koşulları zorlayarak, gazeteyi çıkarmaya devam ediyoruz.”