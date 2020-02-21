Depremde hat gitmişti: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a 14 milyon lira ceza

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından hatları kullanılamayan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a toplamda 14.3 milyon lira para cezası kesildi.

Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından telefon hatları bir süre kullanılamamıştı. Yakınlarından haber alamayanlar, internet üzerinden WhatsApp gibi uygulamalarla haberleşebilmişti.

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Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, telefon operatörleri hakkındaki incelemesini tamamladı.

Buna göre, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadığı gerekçesiyle Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018’deki net satış tutarı 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 liranın yüzbinde 15’ine denk gelen 2 milyon 90 bin liralık para cezası kesildi.

Vodafone’a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018’in net satış tutarı 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 liranın onbinde 3’ü oranında, 2 milyon 459 bin lira ceza kesildi.

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Türk Telekom’a iki ceza

Türk Telekom’a da 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018’deki net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 liranın onbinde 7’si oranında, 5 milyon 272 bin lira ceza kesildi.

Türk Telekom’a, devletin kararı olmaksızın ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle 4 milyon 519 bin lira daha verildi.