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Yaramazlara biraz batar!

Depremde hasar gören okulun önünde velilerden eylem

İstanbul’daki depremde zarar gören Arnavutköy Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu’nda çocukları okuyan veliler, okul önünde eylem yaptı.

Fotoğraf: DHA

Valilik, 26 Eylül’de meydana gelen depremin ardından bazı okullarda eğitime ara verilmişti. Az hasarlı kategoride bulunan Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu da detaylı incelemenin ardından mühürlenmişti.

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Okuldaki 5 ve 6’ncı sınıfların Mimar Sinan İlkokulu’na, 7 ve 8’inci sınıfların ise Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitimlerine devam edeceği velilere duyuruldu. Veliler, iki okulun evlerine uzak olduğunu belirterek bugün eylem yaptı.

Okul önünde toplanan veliler, okul bahçesine girmek istedi. Polisin güvenlik önlemi aldığı okul bahçesine giremeyen veliler, bunun üzerine okul önünde toplandı.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın velilere açıklama yapmak üzere okula gitmesi de velileri sakinleştirmeye yetmedi. 

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Evlerinin bu iki okula uzak olduğunu anlatan veliler, servis imkanlarının bulunmadığını, mevcut okullarının hemen yanı başında yer alan Ayazma Ortaokulu’nun fiziki şartlarının kendi öğrencilerini alabilecek düzeyde olduğunu dile getirdi.

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