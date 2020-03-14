Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık üç küp bulundu

Elazığ’da, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir evin mahzeninde 700 yıllık üç küp bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde, Osman Çavlak’a ait iki katlı ev depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde yaptıkları kontrolde, mahzende küplere rastladı.

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Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç ile uzman ve arkeologlar, küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde ‘tahıl küpü’ olarak kullanıldığını belirledi. Küpler, koruma altına alınmak üzere Elazığ Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evde, başka tarihi eserler olabileceği ihtimaline karşı arama yapılıyor.

