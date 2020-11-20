Depremde evleri hasar gören çiftin nikahı çadır kentte kıyıldı

İzmir’de evlilik hazırlığı yaparken depremde evleri hasar gören Serdal Çelik ve Müzeyyen Evelioğlu’nun nikahı, kaldıkları çadır kentte kıyıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yedi ay önce tanışan Serdal Çelik (58) ve Müzeyyen Evelioğlu (39), evlenme kararı aldı. Düğün hazırlıklarına başlayan çift, bir ay önce Bayraklı ilçesinde ev kiraladı.

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Depremde evleri hasar gören çift, Bayraklı Deve Güreşi Alanı’nda kurulan çadır kente yerleştirildi. Türk Kızılay ve Çiğli Belediyesi ekiplerine, evlenmek istediklerini bildiren çift için çadır kentte hazırlıklar yapıldı.

Gelin ve damatlığı ile ev eşyaları Türk Kızılay tarafından alınan çift için Çiğli Belediyesi tarafından bir yıllık kirası ödenerek ev tutuldu.

Çiftin nikahını, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı, şahitliklerini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz yaptı.

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Yeni evli çift için pasta da kesildi.

Serdal Çelik, “Çadır kentte herkes bizimle ilgilendi. Acı ve tatlıyı burada birlikte yaşıyoruz. Çok mutluyum diyemem. Depremde ölen insanlarımız oldu. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müzeyyen Evelioğlu da çok mutlu olduğunu ve eşini çok sevdiğini ifade etti.